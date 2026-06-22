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Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall in Ausfahrt der B1 mit einem Leicht- und einem Schwerverletztem

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall in der Ausfahrt der Bundesstraße 1 in Richtung Bad Lippspringe haben sich am Sonntagnachmittag, 21. Juni, ein Autofahrer leichte und sein Beifahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Ein 73-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit einem Citroen C5 auf die Ausfahrt der B1 aufgefahren. Aus unbekannter Ursache kam er kurz vor einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Leitpfosten sowie zwei Verkehrsschilder und prallte frontal gegen einen Baum. Er und ein 46-jähriger Beifahrer befreiten sich selbständig aus dem Auto.

Während sich der Fahrer leicht verletzte und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurde, kam der Beifahrer per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem gelangten Betriebsstoffe ins Erdreich. Beim Fahrer ergaben sich keine Hinweise auf eine Ablenkung durch ein Handy. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 31.300 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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