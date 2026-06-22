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POL-PB: #LEBEN - Schwerpunkteinsatz zu den Themen Geschwindigkeit und Prävention - Zwei Motorradfahrer waren deutlich zu schnell

POL-PB: #LEBEN - Schwerpunkteinsatz zu den Themen Geschwindigkeit und Prävention - Zwei Motorradfahrer waren deutlich zu schnell
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Kreis Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Schwerpunkteinsatz zum Thema Geschwindigkeit hat die Polizei im Laufe des Samstags, 20. Juni, 14 Verstöße festgestellt. Kontrolliert wurde am Alter Hellweg, der K37, zwischen Paderborn-Wewer und Weltsöden sowie an der Bundesstraße 64 bei Paderborn-Sande in Fahrtrichtung Delbrück. An der Bollerbornstraße in Altenbeken, der L755, hatten von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr zudem die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Paderborn einen Präventionsstand aufgebaut, um mit Motorradfahrern zum Thema Verkehrssicherheit ins Gespräch zu kommen.

Das Präventionsangebot, bei dem auch die Airbag-Weste vorgeführt wurde, kam gut an. Etwa 20 Bürgergespräche führten die Verkehrssicherheitsberater in dem Zeitraum. Da die L755 zwischen Altenbeken und Langeland bis Ende Oktober zwischen 12.00 Uhr und 22.00 Uhr für Motorräder gesperrt ist, wurden im Anschluss auch dort Kontrollen durchgeführt, die aber ohne Befund blieben.

Von den 13 an dem Tag festgestellten Geschwindigkeitsverstößen wurden elf auf dem Alten Hellweg bei Paderborn-Wewer gemessen. Vier davon waren Motorradfahrer, von denen einer auf einer Honda mit gemessenen 147 Kilometern pro Stunde deutlich zu schnell war. Erlaubt sind an der Stelle 70. Auf den 40-jährigen Paderborner kommen nun ein Bußgeld von rund 700 Euro, drei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von zwei Monaten zu.

Ein anderer Motorradfahrer war sogar mit 165 Stundenkilometern unterwegs. Er verringerte zunächst seine Geschwindigkeit als er die Kontrollstelle entdeckte, gab dann aber Gas und flüchtete. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die Ermittlungen zum Halter laufen.

Die weiteren Geschwindigkeitsüberschreitungen ereigneten sich auf der B64. Dazu erwischte die Polizei auf der Bahnhofstraße in Paderborn einen Mann, der gemeinsam mit seinem Sohn auf einem E-Scooter stand. Da auf den E-Rollern nur eine Person erlaubt ist, wurde das Fahrzeug angehalten. Der Mann erhielt ein Bußgeld von zehn Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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