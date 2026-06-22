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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Sporthalle - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Sande (ots)

(mh) Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 18. Juni, 17.00 Uhr, und Freitag, 19. Juni, 07.00 Uhr, in eine Sporthalle an der Sennelagerstraße in Paderborn-Sande eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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