Polizei Paderborn

POL-PB: Auto rutscht in einen Graben - Fahrer leicht verletzt

Bad Wünnenberg-Leiberg (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Straße Köpkes Berg in Bad Wünnenberg-Leiberg hat sich ein Autofahrer am Freitagabend, 19. Juni, leichte Verletzungen zugezogen.

Der 60-Jährige war gegen 18.45 Uhr mit einem Mazda MX5 in Richtung Leiberg unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts auf die Straßenbankette, verlor die Kontrolle über das Auto, durchbrach einen Zaun und rutschte einen Abhang hinunter. Dort kam der Mazda auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Mazda musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.800 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell