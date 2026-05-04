Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit mutmaßlich verletztem Fahrer - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall mit Flucht auf der Lippstädter Straße in Delbrück hat sich der mutmaßliche Autofahrer am frühen Freitagmorgen, 01. Mai, schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 06.00 Uhr alarmiert, da er einen verunfallten BMW auf einem Feld in einiger Entfernung zur Lippstädter Straße entdeckt hatte. Ein Fahrer sei nicht mehr vor Ort gewesen. Wie die Ermittlungen ergaben war der BMW aus Lippstadt kommend in Richtung Delbrück unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte mit einem Verkehrszeichen, schleuderte über eine angrenzende Pferdekoppel, beschädigte mehrere Zaunpfosten und kam dann nach etwa 160 Metern stark beschädigt in einem Graben zum Stillstand.

Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrer von der Örtlichkeit, ohne sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern. Untersuchungen zum Halter des BMW führten die eingesetzten Kräfte schließlich zu einem 29-Jährigen, der im Paderborner-Ortsteil Sande wohnt. Zudem gab es Hinweise, dass der Fahrer in der Paderborner Innenstadt gegen 03.25 Uhr noch einen Parkverstoß begangen haben soll. Auf der Anfahrt entdeckte ihn eine Streifenwagenbesatzung in der Nähe seiner Wohnanschrift.

Der Mann wies starke Verletzungen im Gesicht auf und stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Bielefeld. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 21.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen auf der Lippstädter Straße sowie dem BMW in der Zeit zwischen 03.25 Uhr und 06.00 Uhr geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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