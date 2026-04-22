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Polizei Paderborn

POL-PB: Kind gerät unter Bus und verletzt sich schwer

Paderborn (ots)

(mh) Ein Kind hat sich in Paderborn am frühen Mittwochnachmittag, 22. April, bei einem Unfall im Bushaltestellenbereich der stadtauswärts führenden Bahnhofstraße schwere Verletzungen zugezogen.

Der Junge war gegen 13.20 Uhr aus ungeklärter Ursache mit einem Bein unter einen in die Haltestelle einfahrenden Linienbus geraten. Einsatzkräfte von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst befreiten das Kind. Ein Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus nach Bielefeld.

Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn war die Bahnhofstraße stadtauswärts für rund 90 Minuten gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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