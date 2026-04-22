Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg-Helmern (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 20. April, 20.00 Uhr, und Dienstag, 21. April, 06.05 Uhr, in Büro- und Lagerräume eines Unternehmens an der Henglarner Straße in Bad Wünnenberg-Helmern eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten ein Rolltor und mehrere Türen, um in die Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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