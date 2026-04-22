Polizei Paderborn

POL-PB: Leichtverletzter Pedelecfahrer entfernt sich vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Unfall mit Flucht mit einem leichtverletzten Radfahrer am Dienstagabend, 21. April, auf dem Heinz-Nixdorf-Ring in Paderborn, sucht die Polizei den vermeintlichen Unfallfahrer und ebenso den vom Unfallort geflüchteten Radfahrer.

Ein Zeuge meldete sich gegen 22.45 Uhr bei der Polizei. Er war mit seinem Auto in Richtung Münsterstraße unterwegs. Zwischen den Kreuzungen des Heinz-Nixdorf-Rings mit der Elsener Straße und dem Stedener Feld sah er, dass eine männliche Person auf der Linksabbiegespur in Richtung Stedener Feld lag. In seiner Nähe lag ein beschädigtes schwarzes Pedelec auf der Fahrbahn.

Der Zeuge hielt an und erkundigte sich bei dem unbekannten Radfahrer, ob dieser Hilfe durch die Polizei und den Rettungsdienst benötige. Der Mann teilte ihm daraufhin mit, dass er von einem Auto angefahren worden sei, welches sich dann entfernt habe. Genauere Angaben zu dem Fahrzeug und einem möglichen Fahrer machte er nicht. Darüber hinaus lehnte er weitere Hilfe ab, setzte sich auf sein Pedelec und fuhr in Richtung des Stedener Felds davon.

Der Zeuge konnte noch erkennen, dass der Radfahrer Schürfwunden an der Hand hatte und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte entdeckten bei den Ermittlungen vor Ort eine Brille und Teile eines Außenspiegels auf dem linken Fahrstreifen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Unfallgeschehen oder dem am Unfall beteiligten Auto geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleiches gilt für den unbekannten Pedelecfahrer.

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