Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall beim Überholen - Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht

Salzkotten (ots)

(CK) - Am Sonntagnachmittag (15.09., 16:30 Uhr) befuhren ein bislang unbekannter Fahrer in seinem Auto und ein 58-jähriger Delbrücker in seinem Mercedes in genannter Reihenfolge die Scharmeder Straße aus Richtung Salzkotten kommend in Fahrtrichtung Scharmede.

Kurz vor dem Ortseingang Scharmede überholte der bislang unbekannte Autofahrer einen vor ihm fahrenden unbeteiligten Zeugen. Der 58-jährige Mercedesfahrer überholte sofort danach ebenfalls dieses Auto und beabsichtigte, auch den Unbekannten überholen. Beide Autos waren während dieses Überholvorgangs nach Zeugenaussagen mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Nach Zeugenaussagen ließ der unbekannte Autofahrer den Mercedes-Fahrer dann jedoch nicht wieder vor ihm einscheren. Infolgedessen fuhr der 58-Jährige linksseitig an einer Verkehrsinsel vorbei, die sich unmittelbar am Ortseingang Scharmede befindet. Im Anschluss bremste der Mercedes-Fahrer sein Auto stark ab, um wieder nach rechts einzuscheren, verlor die Kontrolle und geriet ins Schleudern. Infolgedessen prallte er frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 87-jährigen Mannes aus Salzkotten zusammen.

Der Fahrer des unbekannten Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern und anzuhalten.

Bei diesem Zusammenstoß wurden der Mercedes- und der Golf-Fahrer verletzt. Der 87-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das St. Vincenz-Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zwecks ambulanter Behandlung St. Josefs-Krankenhaus in Salzkotten gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro.

Gegen den 58-jährigen Mercedesfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen eingeleitet.

Gegen den unbekannten Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und fragt:

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen? Wer kann Hinweise auf den Wagentyp oder die Farbe geben? Wer kann sonst Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell