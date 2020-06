Polizei Paderborn

POL-PB: Seniorin durchschaut Betrugsanruf noch rechtzeitig

Hövelhof (ots)

(mh) Gerade noch rechtzeitig hat am Dienstagnachmittag eine 88-Jährige in Hövelhof einen Betrug durch falsche Polizisten durchschaut. Eine angebliche Polizeibeamtin des LKA Paderborn hatte die Frau gegen 13.20 Uhr angerufen und in akzentfreiem Deutsch von angeblichen Einbrüchen in der Näher der Wohnanschrift der Seniorin berichtet. Ihr Geld sei weder zuhause noch bei der Bank sicher, die Polizei würde es daher für sie verwahren. Die 88-Jährige gab an, ihr Geld von der Bank holen zu wollen, woraufhin die falsche Polizistin mitteilte, dass dort dann ein Kriminalbeamter auf sie zukommen würde.

Als die ältere Dame die Bank wieder verließ, sprach sie direkt ein junger Mann an und fragte nach ihren Ersparnissen. Nun wurde die Frau misstrauisch und gab an, dass das Geld an einem anderen Ort aufbewahrt werde. Der angebliche Kriminalbeamte flüchtete. Er wird als etwa 20-jährig, klein und von schmaler Statur beschrieben. Seine Haare sollen dunkelfarbig und kurz gewesen sein. Auch der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

In den letzten Tagen ist es im Kreis Paderborn wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte und vermeintliche Enkel gekommen. Ein Schaden entstand bislang nicht.

