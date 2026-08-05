Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. E-Scooter manipuliert und keinen Führerschein

Warendorf (ots)

Am Dienstag (04.08.2026) um 15.35 Uhr bemerkten Polizisten auf der Daimlerstraße in Ahlen einen E-Scooter-Fahrer. Dieser fuhr offentsichtlich deutlich schneller als die zulässigen 20 km/h. Beim Nachfahren wurde dieser Eindruck noch verstärkt. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der 38-jährige Beckumer ein, dass der E-Scooter circa 50 km/h schnell wäre. Einen Führerschein besaß der Mann nicht. Die Einsatzkräfte untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

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