POL-WAF: Ahlen. E-Scooter manipuliert und keinen Führerschein
Warendorf (ots)
Am Dienstag (04.08.2026) um 15.35 Uhr bemerkten Polizisten auf der Daimlerstraße in Ahlen einen E-Scooter-Fahrer. Dieser fuhr offentsichtlich deutlich schneller als die zulässigen 20 km/h. Beim Nachfahren wurde dieser Eindruck noch verstärkt. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der 38-jährige Beckumer ein, dass der E-Scooter circa 50 km/h schnell wäre. Einen Führerschein besaß der Mann nicht. Die Einsatzkräfte untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
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