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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, um 21:40 Uhr konnten Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Speyer feststellen, wie sich eine männliche Person eine weiße pulvrige Substanz durch die Nase zog. Durch die Polizeibeamten konnte die besagte Person in der St.-Markus-Straße in Speyer angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Personendurchsuchung des 21-jährigen Mannes konnte ein Tütchen mit weiterer weißpulvriger Substanz festgestellt werden. Auf Nachfrage räumte dieser ein, dass es sich bei der konsumierten und mitgeführten Substanz um Kokain handle. Das Kokain wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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