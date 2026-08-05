Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Geparkte Sattelzugmaschine beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (04.08.2026) kam es gegen 03.30 Uhr auf der Hauptstraße in Ahlen-Vorhelm zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine geparkte Sattelzugmaschine an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Aufgrund der Schäden wurde der Unfall vermutlich durch einen anderen Lkw verursacht. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell