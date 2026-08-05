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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Gegen Garagentor gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (04.08.2026) in der Zeit von 07.30 Uhr bis 19 Uhr wurde am Holtkamp in Warendorf-Freckenhorst ein Garagentor beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Dieser hatte augesncheinlich die Zufahrt zum Wenden genutzt und war dabei gegen das Tor gefahren. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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