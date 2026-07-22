Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw sind am Dienstagnachmittag (21.07.2026, 16.16 Uhr) drei Menschen verletzt worden.

Ein 34-jähriger Mann aus Villingendorf fuhr zusammen mit seiner 33-jährigen Beifahrerin (auch Villingendorf) auf der Straße Im Grünen Grund. Als er nach links auf die Freckenhorster Straße abbog, stieß er mit dem Auto einer 41-jährigen Warendorferin zusammen. Diese war auf der Reichenbacher Straße unterwegs, um geradeaus auf die Straße Im Grünen Grund zu lenken.

Alle drei wurden durch Rettungskräfte leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 22.500 Euro geschätzt.

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