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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Schwerer Verkehrsunfall - Fahrer vor Ort verstorben

Warendorf (ots)

Polizei und Rettungsdienst sind am Dienstag (21.07.2026, 09.24 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall am Altendiestedder Weg in Wadersloh-Diestedde gerufen worden.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen VW Bulli in einem Straßengraben fest, Ersthelfer waren dabei erste Hilfe zu leisten. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Rettungskräfte versuchten noch den 66-jährigen Wadersloher aus dem Bulli zu reanimieren, kurze Zeit später verstarb er an der Unfallstelle.

Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus dem Hochsauerlandkreis kümmert sich vor Ort um die Unfallaufnahme, auch Notfallseelsorger sind eingebunden, die Straße bleibt bis in den Mittag gesperrt.

Hintergründe zu dem Unfall sind aktuell noch unklar, Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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