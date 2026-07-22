Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. VW Polo angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (20.07.2026) einen grauen VW Polo in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr am rechten Fahrbahnrad des Föhrenwegs und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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