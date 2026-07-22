POL-WAF: Warendorf. Zeuge stoppt Ladendieb
Warendorf (ots)
Einem Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 21-jähriger Ladendieb am Dienstag (21.07.2026, 14.35 Uhr) in Warendorf gestellt werden konnte.
Der 21-Jährige ohne Wohnsitz stahl Getränke und Lebensmittel aus einem Discounter an der Dreibrückenstraße. Als er den Laden verließ, sprach ihn eine Mitarbeiterin an und forderte ihn auf stehenzubleiben. Als er dem zunächst nicht nachkam, versuchte sie den jungen Mann festzuhalten. Dieser riss sich los, verletzte die Mitarbeiterin leicht und flüchtete aus dem Geschäft. Der Zeuge bemerkte die Situation und forderte den Ladendieb ebenfalls auf stehenzubleiben und sich zu beruhigen. Als dieser erneut flüchtete, hielt er ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Ermittlungen sind eingeleitet.
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