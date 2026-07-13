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POL-WAF: Sendenhorst. Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und verursacht Unfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag (12.07.2026) gegen 22.45 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen alkoholisierten Autofahrer in der Nordstraße in Sendenhorst. Eine Zivilstreife konnte einen entsprechenden Pkw feststellen und folgte diesem. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese gestohlen worden waren. Bevor das Fahrzeug angehalten werden konnte, beschleunigte der Fahrer stark und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Straße Halene-Kampen. Dort verloren die Einsatzkräfte den Sichtkontakt zum Pkw. Im weiteren Verlauf meldeten Zeugen das Auto, welches ohne Beleuchtung mit hohen Geschwindigkeiten durch Sendenhorst fahren solle. Ein Zeuge teilte mit, dass der Wagen in die Kirchstraße abgebogen sei. Dort wurde das Auto aufgefunden. Der Fahrer war offensichtlich zu Fuß geflüchtet. Am Pkw fanden die Einsatzkräfte frische Unfallschäden, die einem Verkehrsunfall an der Ecke L 586 / K 4 zugeordnet werden konnten. Hier war der Fahrer gegen eine Leitplanke geprallt. Hinweise ergaben einen Tatverdacht gegen einen 43-jährigen Mann aus Ahlen gegen den Ermittlungen eingeleitet wurden.

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
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Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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