Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mann geschlagen - Tatverdächtiger gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verdächtige einer Körperverletzung, der am Samstag, 11.7.2026, gegen 15.15 Uhr einen Mann im Neubeckumer Stadtpark an der Hauptstraße geschlagen haben soll. Zunächst unterhielten sich der 46-jährige Beckumer und der ihm namentlich unbekannte Mann. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige den 46-Jährigen geschlagen haben und er sei auf einem Fahrrad geflüchtet. Rettungskräfte brachten den verletzten Beckumer in ein Krankenhaus. Der Gesucht ist etwa 1,70 Meter groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und dunkelbraune Haare. Er war mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen kurzen Hose und einem schwarzen Basecap bekleidet. Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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