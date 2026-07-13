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Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Nach Sachbeschädigungen in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 12.7.2026, gegen 11.00 Uhr beobachtete ein Anwohner wie ein Mann das Denkmal "Brinksuhle" in der Alte Dorfstraße in Rinkerode mit Müll und Steinen bewarf. Er informierte die Polizei und gab einen Hinweis zu dem Tatverdächtigen. Die Beamten trafen den 37-Jährigen in der Nähe an. Der Mann gab zu, zwei weitere Sachbeschädigungen begangen zu haben. Zum einen habe er das Fenster einer Kindertagesstätte in der Eickenbecker Straße und die Frontscheibe eines Autos in der Kapellenstraße beschädigt. Die Einsatzkräfte nahmen den Obdachlosen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren gegen den 37-Jährigen ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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