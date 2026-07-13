Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht. Audi A3 mit gestohlenen Kennzeichen flüchtig

Warendorf (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (13.07.2026) um 00.07 Uhr kam es in Warendorf an der Straße Brünebrede zu einem Verkehrsunfall. Anwohner waren durch ein Knallgeräusch aufmerksam geworden. Die Zeugen konnten beobachten wie ein schwarzer Audi A3 mit lautem Motorgeräusch auf der Straße wendete. Im weiteren Verlauf wurden an zwei geparkten Autos Schäden festgestellt. Der Pkw flüchtete in Richtung Oststraße / B 64.

Am Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen: NOH-N1812. Eine Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen gestohlen worden sind.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, europäischer Phänotyp, circa 20-30 Jahre alt

Wer kann Angaben zum Verursacher, dem Fahrzeug oder den Kennzeichen machen? Wo ist ein schwarzer Audi A3 mit Kennzeichen aus Nordhorn gesehen worden? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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