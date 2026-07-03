Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstag (02.07.2026, 15.25 Uhr) eine 53-jährige Radfahrerin in Warendorf verletzt worden.

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Warendorf war dabei von der Kardinal-von-Galen-Straße auf die Straße Im Grünen Grund nach links abzubiegen. Hierbei stieß sie mit der Radfahrerin aus Warendorf zusammen, die auf der Straße Im Grünen Grund in Richtung Freckenhorster Straße fuhr.

Rettungskräfte brachten die 53-Jährige leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

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