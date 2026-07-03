Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Mercedes-Benz angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (30.06.2026) einen roten Mercedes-Benz in Wadersloh angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 11.30 Uhr und 21.00 Uhr auf der Parkfläche einer Kirche an der Wilhelmstraße und wurde hinten links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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