POL-WAF: Beckum. Brand eines Pkw - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Zeugen haben am Samstagmorgen (27.06.2026, 03.45 Uhr) einen brennenden Pkw an der Ennigerloher Straße in Beckum gemeldet.
Feuerwehr und Polizei stellten das Auto rechtsseitig an einem Grünstreifen feste, keine Personen in der Nähe. Feuerwehrkräfte löschten den Brand, Polizisten stellten das Auto sicher und leiteten Ermittlungen zur Brandursache ein.
Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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