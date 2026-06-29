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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Brand eines Pkw - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Zeugen haben am Samstagmorgen (27.06.2026, 03.45 Uhr) einen brennenden Pkw an der Ennigerloher Straße in Beckum gemeldet.

Feuerwehr und Polizei stellten das Auto rechtsseitig an einem Grünstreifen feste, keine Personen in der Nähe. Feuerwehrkräfte löschten den Brand, Polizisten stellten das Auto sicher und leiteten Ermittlungen zur Brandursache ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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