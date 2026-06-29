Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Firmengebäude - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte sind Ende vergangener Woche in Firmengebäude an der Straße Pöling in Ennigerloh eingebrochen.

Zwischen Mittwoch (24.06.2026, 16.00 Uhr) und Samstag (27.06.2026, 10.30 Uhr) gelangten die Täter in das Gebäude, durchwühlten mehrere Räume, stahlen unter anderem ein Notstromaggregat und flüchteten anschließend.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell