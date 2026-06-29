POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Firmengebäude - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte sind Ende vergangener Woche in Firmengebäude an der Straße Pöling in Ennigerloh eingebrochen.
Zwischen Mittwoch (24.06.2026, 16.00 Uhr) und Samstag (27.06.2026, 10.30 Uhr) gelangten die Täter in das Gebäude, durchwühlten mehrere Räume, stahlen unter anderem ein Notstromaggregat und flüchteten anschließend.
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