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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Hinweise zu Radfahrerin erbeten

Warendorf (ots)

Eine 13-jährige Warendorferin soll am Samstag (27.06.2026, 19.20 Uhr) von einer unbekannten Radfahrerin in Warendorf leicht verletzt worden sein.

Die Jugendliche war an der Dreibrückenstraße dabei mit ihrem Fahrrad einen etwa gleichaltrigen Jungen zu überholen, als sich von hinten die Unbekannte näherte. Diese soll der 13-Jährigen während der Fahrt so sehr am Zopf gezogen haben, dass sie sich verletzte. Danach sei die Radlerin weitergefahren.

Sie wird so beschrieben:

   - weiblich
   - 1.55 bis 1.65 Meter groß
   - platinblondes Haar
   - graues trägerloses Kleid
   - vermtl. schwarzes Pedelec

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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