Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Lagerhalle - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind Ende vergangener Woche in eine Lagerhalle an der Porschestraße in Sassenberg eingebrochen.

Zwischen Donnerstag (25.06.2026, 04.00 Uhr) und Freitag (26.06.2026, 23.50 Uhr) gelangten sie in das Gebäude, durchwühlten mehrere Räume, stahlen unter anderem Elektrogeräte und flüchteten anschließend.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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