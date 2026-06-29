POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Lagerhalle - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind Ende vergangener Woche in eine Lagerhalle an der Porschestraße in Sassenberg eingebrochen.
Zwischen Donnerstag (25.06.2026, 04.00 Uhr) und Freitag (26.06.2026, 23.50 Uhr) gelangten sie in das Gebäude, durchwühlten mehrere Räume, stahlen unter anderem Elektrogeräte und flüchteten anschließend.
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