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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Während des Überholvorgangs zusammengestoßen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.6.2026 stießen zwei Fahrzeuge gegen 12.20 Uhr auf der Liesborner Straße in Wadersloh zusammen. Ein 26-jähriger Wadersloher befuhr mit seinem Pkw die Liesborner Straße in Richtung Wadersloh. Als er mit seinem Auto den vorausfahrenden Pkw eines 44-jährigen Liesborners überholte, kam es zu einem seitlichen Kontakt. Der 26-Jährige geriet mit seinem Pkw auf den Grünstreifen und in Folge ins Schleudern. Dann kam der Wadersloher mit dem Auto nach rechts von der Straße ab. Dabei wurden ein Verkehrszeichen, zwei Poller, ein Hoftor und eine Hecke beschädigt. Das Hoftor flog durch den Zusammenstoß auf das Dach eines geparkten Autos. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.850 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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