POL-WAF: Ennigerloh-Ostefelde. Von der Straße abgekommen und leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Samstag, 20.6.2026, gegen 7.00 Uhr, fuhr eine 31-jährige mit ihrem Pkw auf der Straße Hessenkamp in Richtung Ostenfelde. Aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung geriet sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn, fuhr gegen Warnbaken und blieb in einem Gebüsch stehen. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Ennigerloherin in ein Krankenhaus. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.100 Euro.
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