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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostefelde. Von der Straße abgekommen und leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.6.2026, gegen 7.00 Uhr, fuhr eine 31-jährige mit ihrem Pkw auf der Straße Hessenkamp in Richtung Ostenfelde. Aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung geriet sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn, fuhr gegen Warnbaken und blieb in einem Gebüsch stehen. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Ennigerloherin in ein Krankenhaus. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.100 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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