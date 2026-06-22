POL-WAF: Ennigerloh. Sakrale Gegenstände von Gräbern gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen stahlen über das Wochenende (20./21.6.2026) mehrere sakrale Gegenstände aus Metall von Gräbern des Ennigerlohers Friedhofs. Bislang liegen zehn Strafanzeigen vor. Wer hat zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend dort verdächtige Personen festgestellt? Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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