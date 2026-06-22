POL-WAF: Ennigerloh. Sakrale Gegenstände von Gräbern gestohlen

Warendorf (ots) - Im Zusammenhang mit dem Stromberger Schützenfest kam es zu zwei Auseinandersetzungen. Die Erste ereignete sich am Sonntag, 21.6.2026, gegen 0.40 Uhr. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme blieben der Hergang, die Anzahl und tatsächlich Beteiligten, die alkoholisiert waren, unklar. Der zweite Fall geschah gegen 2.40 Uhr auf einem nahegelegenen Waldweg. Hier wurde ein 41-jähriger Oelder auf seinem ...

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