POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Lagerhalle
Warendorf (ots)
Zwei unbekannte Personen brachen am Montag, 22.6.2026, gegen 0.50 Uhr in eine Lagerhalle in der Straße Südbrede in Ahlen ein. Im Gebäude rissen die Täter dort gelagerte Pakete auf. Wer kann Angaben zu dem Einbruch oder den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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