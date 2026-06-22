Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.6.2026 kam es nach Mitternacht zu zwei Auseinandersetzungen während des Schützenfestes im Beckumer Phoenixparks. Gegen 0.50 schlug ein 18-jähriger Beckumer im Festzelt einem 19-Jährigen in Gesicht. Hierbei wurde der ältere Beckumer leicht verletzt. Als der 18-Jährige gegen 1.30 Uhr das Festzelt verließ, griffen ihn auf dem Außengelände acht bis zehn unbekannte Personen an. Kräfte des Sicherheitsdienstes trennten laut dem 18-Jährigen die Beteiligten. Der Beckumer wurde bei diesem Angriff leicht verletzt. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den unbekannten Beteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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