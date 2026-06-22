Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Zwei Schlägereien mit Unbekannten

Warendorf (ots)

Im Zusammenhang mit dem Stromberger Schützenfest kam es zu zwei Auseinandersetzungen. Die Erste ereignete sich am Sonntag, 21.6.2026, gegen 0.40 Uhr. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme blieben der Hergang, die Anzahl und tatsächlich Beteiligten, die alkoholisiert waren, unklar. Der zweite Fall geschah gegen 2.40 Uhr auf einem nahegelegenen Waldweg. Hier wurde ein 41-jähriger Oelder auf seinem Heimweg von mehrere Personen angegriffen und leicht verletzt. Beteiligt waren geschätzt sechs bis sieben Personen. Personen, die Angaben zu den Auseinandersetzungen machen können, insbesondere zu den Beteiligten, melden sich bitte bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0.

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