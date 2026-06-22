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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Personen Blutproben entnommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.6.2026 gerieten zwei Autofahrer in Beckum ins Visier der Polizei, denen Blutproben entnommen wurden.

Gegen 8.35 Uhr hielten Einsatzkräfte einen 21-jährigen Drensteinfurter auf der Vorhelmer Straße an. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten ergab sich der Verdacht des Konsums von Cannabis, der durch einen Drogenvortest bestätigt wurde.

Ebenfalls aufgrund deutlicher körperlicher Anzeichen führte ein 24-jähriger Beckumer einen Drogenvortest durch. Beamte hatten den Mann gegen 21.40 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße angehalten, der laut Test unter Betäubungsmitteleinfluss stand.

Die Polizisten untersagten beiden Autofahrern die Weiterfahrt, leiteten Ermittlungsverfahren gegen sie ein und informierten das Straßenverkehrsamt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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