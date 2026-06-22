POL-WAF: Beckum. Zwei Personen Blutproben entnommen
Warendorf (ots)
Am Samstag, 21.6.2026 gerieten zwei Autofahrer in Beckum ins Visier der Polizei, denen Blutproben entnommen wurden.
Gegen 8.35 Uhr hielten Einsatzkräfte einen 21-jährigen Drensteinfurter auf der Vorhelmer Straße an. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten ergab sich der Verdacht des Konsums von Cannabis, der durch einen Drogenvortest bestätigt wurde.
Ebenfalls aufgrund deutlicher körperlicher Anzeichen führte ein 24-jähriger Beckumer einen Drogenvortest durch. Beamte hatten den Mann gegen 21.40 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße angehalten, der laut Test unter Betäubungsmitteleinfluss stand.
Die Polizisten untersagten beiden Autofahrern die Weiterfahrt, leiteten Ermittlungsverfahren gegen sie ein und informierten das Straßenverkehrsamt.
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