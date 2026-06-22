Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 19.6.2026, zwischen 11.00 Uhr und 13.45 Uhr auf der Spiekerstraße in Neubeckum ereignet hat. Der Flüchtige fuhr gegen einen schwarzen BMW X 4, der auf einem Parkplatz stand und beschädigte diesen am Heck. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell