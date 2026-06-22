POL-WAF: Ahlen. Gegen schwarzen VW Passat gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Freitag, 19.6.2026, zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in Ahlen, Kleiwellenfeld gegen einen schwarzen VW Passat. Der an der Front beschädigte Pkw stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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