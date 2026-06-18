Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Diebstahl aus Juwelier - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu zwei Männern geben, die am Mittwoch (17.06.2026, 16.44 Uhr) in einem Juwelier an der Lange Straße in Oelde waren.

Die beiden interessierten sich für ein bestimmtes Schmuckstück und verwickelten eine Mitarbeiterin diesbezüglich in ein Gespräch. Wenig später verließen sie das Geschäft und gaben an, das Schmuckstück gleich erwerben zu wollen - sie kehrten jedoch nicht zurück.

Danach stellte die Mitarbeiterin fest, dass eben genau dieses Schmuckstück gestohlen wurde. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1. 1.75 bis 1.80 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, kräftige Körperstatur, kräftiges schwarzes Haar, bekleidet mit schwarzer Lederjacke und schwarzem T-Shirt, südosteuropäischer Phänotyp.

2. 1.80 bis 1.85 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, schlanke Körperstatur, lichtes schwarzes Haar, bekleidet mit blauem Jacket und weißem Hemd, südosteuropäischer Phänotyp.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell