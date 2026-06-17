Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Diebstahl mehrerer Werkzeuge

Warendorf (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (17.06.2026) Werkzeuge in höherem vierstelligem Wert in Oelde gestohlen.

Gewaltsam verschafften sie sich zwischen 00.00 Uhr und 05.30 Uhr Zugang zu einem Container am Westring und stahlen die Werkzeuge.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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