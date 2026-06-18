Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aufbruch und Diebstahl

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (16.06.2026, 17.15 Uhr) und Mittwoch (17.06.2026, 07.00 Uhr) ein über Hundert Meter langes Stromkabel in Warendorf gestohlen.

Die Täter brachen hierzu einen Stromanschlusskasten an der Straße Hellegraben auf und stahlen das Kabel. Außerdem verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Bauwagen.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell