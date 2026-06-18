POL-WAF: Warendorf. Aufbruch und Diebstahl
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (16.06.2026, 17.15 Uhr) und Mittwoch (17.06.2026, 07.00 Uhr) ein über Hundert Meter langes Stromkabel in Warendorf gestohlen.
Die Täter brachen hierzu einen Stromanschlusskasten an der Straße Hellegraben auf und stahlen das Kabel. Außerdem verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Bauwagen.
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