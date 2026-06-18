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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aufbruch und Diebstahl

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (16.06.2026, 17.15 Uhr) und Mittwoch (17.06.2026, 07.00 Uhr) ein über Hundert Meter langes Stromkabel in Warendorf gestohlen.

Die Täter brachen hierzu einen Stromanschlusskasten an der Straße Hellegraben auf und stahlen das Kabel. Außerdem verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Bauwagen.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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