Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mazda angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Wochenende einen grauen Mazda in Oelde angefahren, hinten beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand zwischen Freitag (12.06.2026, 12:40 Uhr) und Montag (15.06.2026, 07:35 Uhr) an der Friedrich-Harkort-Straße.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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