POL-WAF: Oelde. Mazda angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Wochenende einen grauen Mazda in Oelde angefahren, hinten beschädigt und ist danach geflüchtet.
Das Auto stand zwischen Freitag (12.06.2026, 12:40 Uhr) und Montag (15.06.2026, 07:35 Uhr) an der Friedrich-Harkort-Straße.
Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell