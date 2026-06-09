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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Tatverdächtiger festgenommen - Nachtrag zur Pressemitteilung "Bei vermeintlichem Autokauf ausgeraubt" vom 13.05.2026, 09:56 Uhr

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wird ein 20-jähriger Beckumer einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Beckum vorgeführt. Er soll in Untersuchungshaft genommen werden.

Der Tatverdächtige steht im Verdacht, am Dienstag, 12.5.2026, zwei Männer ausgeraubt zu haben. Der 29-jährige Obertshausener und der 28-jährige Offenbacher trafen sich mit dem Beckumer in Neubeckum, um einen Pkw zu kaufen. Hier sollen die beiden Männer von dem 20-Jährigen und einem Mittäter mit einer Schusswaffe bedroht worden sein. Dem 28-Jährigen wurde Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Aus dem Auto der angereisten Männer sollen die Tatverdächtigen eine Tasche mit einer größeren Bargeldsumme gestohlen haben. Der Beckumer konnte von den Geschädigten identifiziert werden.

Am Dienstag, 9.6.2026, durchsuchte die Polizei mit Unterstützung von Kräften der Spezialeinheiten die Wohnung des Tatverdächtigen in der Freudenstraße in Beckum. Hier fanden die Einsatzkräfte Gegenstände, die sichergestellt wurden. Der Beckumer wurde an seiner Arbeitsstelle festgenommen. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an.

Die Vorführung des Tatverdächtigen findet im Laufe des Nachmittags statt.

Ursprungsmeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6274354

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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