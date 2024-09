Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Brauner Lkw mit angebrachtem Gabelstapler gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines Lkws, der im Verdacht steht, am Montag, 23.9.2024, gegen 9.20 Uhr einen grauen Mitsubishi ASX auf der Von-Nagel-Straße in Oelde beschädigt zu haben. Der Unbekannte fuhr an dem Pkw vorbei, wobei es zu dem Schaden kam. Bei dem Lkw soll es sich um ein braunes Fahrzeug der Marke Scania handeln, an dem sich ein Tandemanhänger befand. An diesem wiederum war ein Gabelstapler angebracht. Auf dem Fahrzeug befand sich ein weißer Schriftzug "Logistik". Wer kann Angaben zu dem gesuchten Lkw und dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

