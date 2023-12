POL-WAF: Westkirchen. Autofahrt endet an Baum

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (20.12.2023, 18.30 Uhr) und Donnerstag (21.12.2023, 07.42 Uhr) in eine Werkstatt in Beckum eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude am Daimlerring und durchsuchten das Büro und weitere Räume. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

