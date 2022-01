Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Hauseigentümer meldete Brand - Pedelecakku dürfte ursächlich sein

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.1.2022 meldete ein Hauseigentümer gegen 11.50 Uhr den Brand seiner Gartenhütte an der Jahnstraße in Warendorf. Die Flammen schlugen auf den Dachüberstand des Wohnhauses über. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und konnten die Ausbreitung auf das Wohnhaus verhindern. Brandermittler suchten am Mittwochvormittag den Brandort aus. Nach den Ermittlungen dürfte ein Pedelecakku, der zum Zeitpunkt des Ausbruchs geladen wurde, für das Feuer verantwortlich sein. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 45.000 Euro.

