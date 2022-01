Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.1.2022, 10.15 Uhr flüchtete ein E-Scooter-Fahrer nach einem Verkehrsunfall, der sich auf der Südstraße gegenüber Hausnummer 34 in Ahlen ereignet hat. Eine 76-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pedelec die Südstraße in Richtung Dolberger Straße. Ihr kam auf ihrer Seite der flüchtige E-Scooter-Fahrer entgegen und beide stießen zusammen. Durch den Unfall stürzten sowohl die Pedelecfahrerin als auch der Unbekannte. Als eine Zeugin die Polizei rufen wollte, fuhr der Jugendliche mit seinem E-Scooter davon. Der Gesuchte ist etwa 16 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, hat braune Augen und Augenbrauen, eine schlanke, athletische Figur und trug eine schwarz-weiße Mütze sowie eine schwarze Hose. Wer kennt den flüchtigen Unfallbeteiligten? Wer kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

