Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Warendorf (ots)

Am Samstagmorgen (22.1.2022) wurden mehrere Sachbeschädigungen in der Beckumer Innenstadt festgestellt. Unbekannte zerstörten an mindestens drei Autos die Außenspiegel. Die Pkw standen auf einem Parkplatz an der Elisabethstraße. Des Weiteren wurde die Eingangstür eines Geschäfts an der Hühlstraße sowie eine Fensterscheibe der Sparkasse an der Weststraße beschädigt. Im Laufe des Sonntags fielen einem Bürger noch weitere Schäden an einem Fenster der Sparkasse auf. Diese dürften durch Kieselsteine verursacht worden sein, die gegen die Scheibe geworfen wurden. Wer hat die Taten beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

