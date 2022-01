Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Glas im Gesicht verletzt

Gera (ots)

Am Sonnabend gegen 20:55 Uhr gerieten zwei Gäste einer Bar am Puschkinplatz in Gera in Streit, in dessen Folge einer der Beiden, eine 31-jährige männliche Person, einen anderen 37 Jahre alten Beteiligten mit einem Glas im Gesicht verletzte. Bei Eintreffen der Polizei Gera konnten beide Personen vor Ort festgestellt werden. Gegen den 31-Jährigen wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

