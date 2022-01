Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Männer angegriffen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.1.2022 wurden zwei Männer gegen 2.10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Ahlen angegriffen. Die Freunde kamen mit dem Bus aus Münster und sollen von zwei ihnen unbekannten Personen zu der nächsten Busverbindung nach Münster gefragt worden sein. Als der 27-jährige Ahlener einem der Männer die Frage beantwortet haben soll, soll er einen Faustschlag in das Gesicht erhalten haben. Auch sein Begleiter, ein 27-jähriger Sendenhorster, soll dann von den Unbekannten geschlagen worden sein. Beide Männer erlitten Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Sendenhorster zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die flüchtigen Angreifer werden wie folgt beschrieben: 1,70 Meter bis 1,76 Meter groß, bekleidet mit schwarzer oder grauer Kleidung. Einer der Männer soll schwarze strubbelige Haare haben, ein schmales Gesicht mit spitzem Kinn und könnte Justin heißen. Der andere Mann sei vermutlich russischer Herkunft, hat ein rundes Gesicht, einen Oberlippenbart und braune Haare.

Wer hat den Angriff beobachtet? Wer kann Angaben zu den gesuchten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

