Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in die Einzelhandelsgeschäft

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte brachen zwischen dem 20.11.2021, gegen 16.00 Uhr und dem heutigen Morgen, gegen 07.45 Uhr in einen Getränkemarkt in der Weststraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten den Innenraum. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine erhebliche Anzahl Zigarettenschachteln. Der Wert liegt im vierstelligen Bereich. Durch den Einbruch verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Gothaer Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0273128/2021) entgegen. (db)

